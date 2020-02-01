Zonguldak ekmek tekneleri için ağladılar - Son Dakika
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Zonguldak ekmek tekneleri için ağladılar

6 saat önce

Ekmek tekneleri için ağladılarZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, çıkan yangında kullanılmaz hale gelen restoran sahibinin eşi ve çocukları gözyaşlarına boğuldu.

Ekmek tekneleri için ağladılar

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, çıkan yangında kullanılmaz hale gelen restoran sahibinin eşi ve çocukları gözyaşlarına boğuldu.

Yangın, sabah saatlerinde Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Bulut'a ait pide salonunda fırına atılan odunlardan çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. İş yerinin alevler içinde kaldığını gören Bulut, yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İş yerinin bulunduğu binada oturan vatandaşlar ve çocuklar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında iş yerine gelen Murat Bulut'un eşi ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Ekmek teknelerinin yandığını gören Bulut'un eşi ve çocuklarını yakınları teselli etti.

Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin yangın söndürüldü. İş yeri kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak ekmek tekneleri için ağladılar

Kepez, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
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