Zonguldak Emeğin Başkentiydi, Şimdi Emeklinin Başkenti

Emeğin başkentiydi, şimdi emeklinin başkenti'EMEĞİN başkenti' olarak bilinen madenci kenti Zonguldak'ta emekli sayısı aktif sigortalı çalışan sayısını geçti.

Emeğin başkentiydi, şimdi emeklinin başkenti



'EMEĞİN başkenti' olarak bilinen madenci kenti Zonguldak'ta emekli sayısı aktif sigortalı çalışan sayısını geçti. Bir zamanlar Türkiye'nin birçok kentinden göç alan kentin son zamanlarda nüfusu da göç nedeniyle hızla düşüyor. Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Memiş, Zonguldak köy olma yolunda gidiyor. Zonguldak'a bir çare bulunması lazım dedi.



Taşkömürü üretimiyle ülke ekonomisine uzun yıllar önemli katkı sağlayan Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun(TTK) küçülmesi ile son yıllarda emekli sayısı, çalışan sayısının üzerinde bulunuyor. 1990'da 35 bin işçinin çalıştığı kurumda şimdi 7 bin 137 işçi çalışıyor. Zonguldak SGK İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kentte toplam 137 bin 947 aktif sigortalı bulunurken, 160 bin 64 emekli bulunuyor. Emekli sayısı, çalışan sayısından 22 bin 693 kişi daha fazla olduğu, emeğin başkenti olarak bilinen kentte gençler iş bulmak için büyükşehirlere göç ediyor. 2010'da 619 bin 703, 2018 yılında 599 bin 698 olan Zonguldak nüfusu son 8 yılda 20 bin 5 kişi azaldı.



'ZONGULDAK KÖY OLMA YOLUNDA GİDİYOR'



Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Memiş, Türkiye'nin birçok kentinden göç alan Zonguldak'ın şimdi göç verdiğini söyledi. Zonguldak'a emeklinin de artık göç ettiğini ifade eden Hüseyin Memiş, 1960-1965'lerde Zonguldak emeğin başkentiydi. Kars'tan, Edirne'den gelenler maden ocaklarında işe giriyordu. Şimdi Zonguldak bitti. İşsizlik Zonguldak'ta hat safhada. Şimdi emeklinin bile başkenti diyemiyoruz. Çünkü emekli de göç veriyor. Gençler gidiyor, emekliler de gidiyor. Askerden gelmiş, öğretmen olmuş çalışamıyor. Aileler de onlarla birlikte gidiyor. Zonguldak köy olma yolunda gidiyor. Zonguldak'a bir çare bulunması lazım dedi. Tüm İşçi Emeklileri ve Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu da, 1994 yılında TTK'da çalışan binlerce işçinin zorunlu emekli edilmesi ve buna bağlı yeni işçilerin alınmaması nedeniyle bugün kentte emekli sayısının çalışandan fazla olduğunu söyledi.



'TTK'YA DAHA FAZLA İŞÇİ ALINMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'



Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci ise, bu durumun kentte TTK haricinde önemli sanayi kuruluşları bulunmadığından kaynaklandığını söyledi. TTK'ya bu yıl alınması planlanan bin 500 işçi sayısını daha da arttırmak için çalıştıklarını ifade eden Demirci, şöyle konuştu



Zonguldak'taki emekli sayısının fazla olmasının sebeplerinden bir tanesi işsizlik. Gençlerimiz iş bulmak için başka illere gidiyorlar. Bundan dolayı da Zonguldak'ta emekli sayısı maalesef çalışandan fazla. TTK'ya bin 500 işçi alınacak. Cumhurbaşkanı geçen yıl bunu sözünü verdikten bu zamana kadar TTK'dan 500 işçi daha emekli oldu. Sayı daha da fazlaşacak. Biz o yüzden bu alımın daha da artmasını istiyoruz. Yeraltındaki kömürü yer üstüne çıkarmamız gerekiyor. Zonguldak'taki istihdam ne kadar artarsa orantılı olarak çalışan sayısı da artacaktır.



'KÜÇÜK ALMANYA DERLERDİ'



Emekli Hüseyin Cahit Köktürk (74) de, Zonguldak'ın işsizlik nedeniyle zor durumda olduğunu ifade etti. Yeni iş imkanlarının yaratılması gerektiğini söyleyen Hüseyin Cahit Köktürk, İş olsa çalışan fazla olur. Eskiden küçük Almanya derlerdi. Çok iş vardı. Bunları yaşadık biz. Şimdi nüfus artıyor, iş hacmi yok. Yeni fabrikalar yok diye konuştu.

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