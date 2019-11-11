Son Dakika Haberleri: Zonguldak-emniyet kemeri hayat kurtardı
Son Dakika Güncel Zonguldak-emniyet kemeri hayat kurtardı

Zonguldak-emniyet kemeri hayat kurtardı

7 saat önce

Emniyet kemeri hayat kurtardıZonguldak'ta kontrol çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten deniz kenarına uçan kamyonetin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazadan yaralı kurtuldu.

Emniyet kemeri hayat kurtardı

Zonguldak'ta kontrol çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten deniz kenarına uçan kamyonetin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazadan yaralı kurtuldu.

Kaza, saat 1130 sıralarında Yeni Mahalle Uzunkum Caddesi'nde meydana geldi. İl Özel İdaresi'ne ait Fikret Kalander(46) yönetimindeki 67 EZ 044 plakalı kamyonet, Kilimli sahil yolu girişinde kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten deniz kenarına uçtu. Sürücü Fikret Kalender, takla atarak kumsalda duran kamyonette sıkıştı. Kalender, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sedyeyle 20 metre taşınan Kalender, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Fikret Kalender'in takılı olan emniyet kemeri sayesinde araçtan yaralı kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zonguldak-emniyet kemeri hayat kurtardı

Yeni Mahalle, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'taki otobüs dehşetinde yeni gelişme: Şoförün kamerayı bozduğu görüntüler ortaya çıktı
Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı Rapor yayınlandı: Seçimden sonra İBB'den 3 bin 400 işçi işten çıkarılmış Barış Yarkadaş'ın fidan dikimi iddiasını Orman Genel Müdürü yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 23:08:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak-emniyet kemeri hayat kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]