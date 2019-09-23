Son Dakika Haberleri: Zonguldak emniyet kemerini susturmak için taktığı aparat sonu oldu
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Zonguldak emniyet kemerini susturmak için taktığı aparat sonu oldu

1 saat önce

Emniyet kemerini susturmak için taktığı aparat sonu olduZonguldak'ta, dün kontrolden çıkıp ağaçlık alana yuvarlanan aracın ön camından fırlayarak ölen Mehmet Akdeniz'in emniyet kemeri ikaz sistemini devreden çıkarmak için internette 15 liraya satılan kemer bölgesine 'ikaz susturucu' taktığı...

Emniyet kemerini susturmak için taktığı aparat sonu oldu

Zonguldak'ta, dün kontrolden çıkıp ağaçlık alana yuvarlanan aracın ön camından fırlayarak ölen Mehmet Akdeniz'in emniyet kemeri ikaz sistemini devreden çıkarmak için internette 15 liraya satılan kemer bölgesine 'ikaz susturucu' taktığı ortaya çıktı.

Dün öğle saatlerinde merkeze bağlı Saraycık Köyü'nde meydana gelen kazada, Mehmet Akdeniz yönetimindeki 67 EY 696 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 40 metreden ormanlık alana uçtu. Takla atan araçtan fırlayarak başını ağaca çarpan Mehmet Akdeniz, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Mehmet Akdeniz, bugün Saraycık Köyü'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

JANDARMA UYARDI

Mehmet Akdeniz'in araç seyir halindeyken emniyet kemeri ikaz sistemini devreden çıkarmak için kemer bölgesinde 'ikaz susturucu' taktığı ortaya çıktı. İkaz susturucuların internette 15 liraya satılması dikkat çekti. Jandarmanın yaptığı incelemede Mehmet Akdeniz'in emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan fırlayarak yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Jandarma yetkilileri, vatandaşların trafikte araçlarını kullanırken emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Zonguldak emniyet kemerini susturmak için taktığı aparat sonu oldu

Mehmet Akdeniz, Zonguldak, Jandarma, Saraycık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:36 Kaynak: DHA
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Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü
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