Zonguldak Emniyet Müdürü, Mahalle Mahalle Gezip Uyuşturucunun Zararlarını Anlatıyor

Emniyet müdürü, mahalle mahalle gezip uyuşturucunun zararlarını anlatıyor Zonguldak
Emniyet Müdürü Metin Turanlı, gençleri uyuşturucudan uzak tutmak amacıyla başlattığı proje kapsamında her akşam bir mahalle kahvesinde uyuşturucunun zararlarını, bağımlılıkla mücadele ve ihbar yöntemlerini anlatıyor. Emniyet Müdürlüğü
, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü
, Müftülük
ve Yeşilay
'ın desteğiyle 19 mahallede, ' Çay
, şeker bizden, misafirlik sizden' sloganıyla 'Narkorehber' projesi başlattı. Proje kapsamında her akşam farklı bir mahallede ki kahveye konuk olan emniyet müdürü Metin Turanlı, narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri ve kurum müdürleri, gençleri uyuşturucudan uzak tutmak amacıyla, zararlarını, bağımlılıkla mücadele ve ihbar yöntemlerini anlatıyor. Rat Mahallesi'nden başlayan proje 10 Temmuz Mahallesi'nden sonra İnağzı Mahallesi'nde devam etti. Akşam saat 20.00'da başlayan toplantıya gençlerin ve vatandaşların katılımı yoğun oldu. Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, bağımlılık, uyuşturucu, alkol ile mücadele konusunda halkı bilinçlendirdiklerini söyledi. Bu tür çalışmaları arttıracaklarını ifade eden Turanlı, Vatandaşlarımız bizlere nasıl ulaşır, bizler onlar için neler yapabiliriz iletişim kanallarını tanıtıyoruz. Fırsatlar var ve bu fırsatları size anlatmaya geldik. Vaktinizi alacağız ama kimseyi yormayacağız. Bu şehir uyuyor. Ben diyorum ki bu şehir uyumasın. Bugünlerde sürekli dolaşacağız, sürekli konuşacağız. Bundan yorulan olursa gelmesin. Küssün. Ben dolacağım, konuşacağım. Uyumayın diye projemiz var. Uyuyan benim düşmanımdır. Çok güçlü bir devlet varken siz bunların farkında olun diyoruz. Daha da ileri taşımak için bizleri zorlayın. dedi.
SUNUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdür Vekili komiser Sinan Cevher, 'Zonguldak narkorehber' adlı sunumunu gerçekleştirdi. Uyuşturucu maddelerin zararlarını anlatan komiser Cevher, şöyle dedi
Satılan, alınan her uyuşturucu madde aslında devletimize, milletimize birer mermi, silah olarak geri dönüyor. Terör örgütlerinin en önemli ekonomik kaynağı uyuşturucudur. Sizde bu konuda mahallenizi kontrol altına alın ve bu tür uyuşturucu kullanımı ve ticareti tespit ettiğinizde müdahale etmeyin. Jandarma
veya polisi arayın. Onlar gerekeni yapsın. Bu konuda polisi hemen çağırmak için geliştirilen 'uyuma' projesi var. Telefonunuza bu programı indirdikten sonra çalıştırdığınızda polise ihbar düşüyor ve en yakın ekip oraya gönderiliyor. diye konuştu.
Program sonunda Toplum Destekli Polis
Şubesi dolandırıcılık ve hırsızlık konularında, Asayiş Şubesi de 2018 yılı mahallelerde yaşanan olayların istatistiklerini paylaştı. Program, vatandaşların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.