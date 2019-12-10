Zonguldak Emniyet Müdürü Turanlı, AA'nın

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve çektiği fotoğrafları inceleyen Turanlı, haber, yaşam ve spor kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Turanlı, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın, "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay", sporda da Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

"Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafın kendisinde bıraktığı etkinin büyük olduğunu belirten Turanlı, "Bu gençler nerede olurlarsa olsunlar göğüslerindeki ay yıldızı, onun değerini, yaşadıkları toprağın ve bayrağın kıymetini bilen insanlar olduklarını birlikte gösterdiler. Yedi düvele karşı şer, saldırı nereden gelirse gelsin ona karşı özgün bir duruş sergilediler. Benim için kıymetli, benim değerlerime, duruşuma dair bir değer fotoğrafı olduğu için bunu kıymetlendirdim." ifadelerini kullandı.

Turanlı, Diyarbakır anneleri ve yakınlarının yanlarında olmayı çok arzu ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün yanlarında olmamıza ihtiyaçları olan annelerimizi ve yakınlarını desteklemek adına 'Çocuklarımızı geri istiyoruz' isimli fotoğrafını seçtim. Ayrıca bu ülkenin değerlerinden, dinimizin ve dirayetimizin belgelerinden olan hilalin benim üzerimdeki etkisi uğrunda can vermek olarak bilinen duygu ve düşünceleri her daim hatırda tutması açısından tepemizde olsun. İstanbul'da bir fotoğraf vardı. Büyük Çamlıca Camisi'nin arkasından görünen süper ay pozisyonunda oluşmuş bir hilaldi ve Sarayburnu'ndan çekilmiş bir fotoğraftı. O fotoğrafı görüp mutlu olmuştum ve benim için değerliydi. Bana onu hatırlattığın için 'Süper ay' fotoğrafını seçtim."

Herkesin fotoğraflarla ilgili duygularını ifade etmesini dileyen Turanlı, "Tüm milletimiz kendi duygularını bu fotoğraflarda işaretler ve bu fotoğraflar tarihte hepimizin ortak değeri olarak yerini bulur." diye konuştu.