Zonguldak Emniyeti hırsızlık şebekesini çökertti: 5 tutuklu - Son Dakika
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Zonguldak Emniyeti hırsızlık şebekesini çökertti: 5 tutuklu

19.04.2022 20:28

- Zonguldak Emniyeti hırsızlık şebekesini çökertti: 5 tutuklu Polisler çalınan aracı Ankara'da buldu Zonguldak'ta çaldıkları aracı Ankara'ya götüren hırsızlık şebekesi polis engeline takıldı.

- Zonguldak Emniyeti hırsızlık şebekesini çökertti: 5 tutuklu

Polisler çalınan aracı Ankara'da buldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta çaldıkları aracı Ankara'ya götüren hırsızlık şebekesi polis engeline takıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne Çaydamar Mahallesi'nde oto hırsızlığı ihbarı düştü.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler çevre kameraları ve plaka takip sistemi kayıtları üzerinde titiz çalışmalar gerçekleştirdi. Çalıntı aracın; şüphelilerin kullandıkları kiralık bir araç eşliğinde plakası sökülerek Ankara'ya götürdüğünü tespit edildi.

Ankara'da yapılan araştırmalar sonucu oto yedekparça alım satım işiyle de uğraştıkları anlaşılan beş kişilik hırsızlık şebekesinin Zonguldak il merkezine gelerek olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Ankara çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler çalıntı aracı hasarsız bir şekilde buldu. Beş şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak'a getirilen M.E. ve M.Y. isimli şüpheliler sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Emniyeti hırsızlık şebekesini çökertti: 5 tutuklu
Zonguldak Emniyeti hırsızlık şebekesini çökertti: 5 tutuklu
Zonguldak Emniyeti hırsızlık şebekesini çökertti: 5 tutuklu
Zonguldak Emniyeti hırsızlık şebekesini çökertti: 5 tutuklu
Zonguldak Emniyeti hırsızlık şebekesini çökertti: 5 tutuklu
Zonguldak Emniyeti hırsızlık şebekesini çökertti: 5 tutuklu

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ZONGULDAK - Yakalanan 5 oto hırsızı tutuklandı ZONGULDAK - Yakalanan 5 oto hırsızı tutuklandı ARAÇ KİRALAMAK İSTEYEN 2 BİN KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞEBEKENİN 18 ÜYESİ TUTUKLANDI ARAÇ KİRALAMAK İSTEYEN 2 BİN KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞEBEKENİN 18 ÜYESİ TUTUKLANDI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak Emniyeti hırsızlık şebekesini çökertti: 5 tutuklu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak Emniyeti hırsızlık şebekesini çökertti: 5 tutuklu - Son Dakika
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