Zonguldak Emniyeti'nden alkollü sürücülere geçit yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak Emniyeti'nden alkollü sürücülere geçit yok - Son Dakika

Zonguldak Emniyeti'nden alkollü sürücülere geçit yok

6 saat önce

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, trafikte arttırılmış uygulamalarla alkollü sürücülere geçit vermiyor.

Zonguldak Emniyeti'nden alkollü sürücülere geçit yok, System.String[]

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, trafikte arttırılmış uygulamalarla alkollü sürücülere geçit vermiyor.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, her akşam 21.00 ila 23.00 saatleri arasında arttırılmış uygulamalarını sürdürüyor. K-4 uygulaması yapan ekipler, alkollü olduğu tespit edilen sürücülere ceza uyguluyor. Alkollü kişilerin direksiyon başına geçmemesini isteyen vatandaşlar da olası trafik kazalarında yaşanabilecekler karşı uygulamaları destekliyor. - ZONGULDAK

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
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