Zonguldak Emniyeti'nden alkollü sürücülere geçit yok - Son Dakika

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, trafikte arttırılmış uygulamalarla alkollü sürücülere geçit vermiyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, her akşam 21.00 ila 23.00 saatleri arasında arttırılmış uygulamalarını sürdürüyor. K-4 uygulaması yapan ekipler, alkollü olduğu tespit edilen sürücülere ceza uyguluyor. Alkollü kişilerin direksiyon başına geçmemesini isteyen vatandaşlar da olası trafik kazalarında yaşanabilecekler karşı uygulamaları destekliyor. - ZONGULDAK