Zonguldak Emniyeti'nden alkollü sürücülere geçit yok - Son Dakika

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Zonguldak Emniyeti'nden alkollü sürücülere geçit yok
6 saat önce
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, trafikte arttırılmış uygulamalarla alkollü sürücülere geçit vermiyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, trafikte arttırılmış uygulamalarla alkollü sürücülere geçit vermiyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, her akşam 21.00 ila 23.00 saatleri arasında arttırılmış uygulamalarını sürdürüyor. K-4 uygulaması yapan ekipler, alkollü olduğu tespit edilen sürücülere ceza uyguluyor. Alkollü kişilerin direksiyon başına geçmemesini isteyen vatandaşlar da olası trafik kazalarında yaşanabilecekler karşı uygulamaları destekliyor. - ZONGULDAK
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