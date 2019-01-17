Son Dakika Haberleri: Zonguldak Emniyeti Terk Edilmiş Araçları İnceleyecek

Zonguldak Emniyeti Terk Edilmiş Araçları İnceleyecek

1 saat önce

Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, terk edilmiş araçlar ile ilgili inceleme yapacaklarını açıkladı.

Zonguldak Emniyeti Terk Edilmiş Araçları İnceleyecek, System.String[]
Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, terk edilmiş araçlar ile ilgili inceleme yapacaklarını açıkladı.

Şanlıurfa'da çeşitli nedenlerle trafikten men edilip yediemin otoparkına çekilen çok sayıda motosikletin, ülke ekonomisine geri dönüşümle kazandırılması için Makine Kimya Endüstrisi'ne gönderilmesi üzerine Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da kentteki terk edilmiş metaller, araçlar ve otoparklarda bekletilen sahipsiz araçları inceleyeceklerini açıkladı.

Turanlı, "63 hurdalardan arınıyor. 67 arınmaya hazır mı? Bu konuda ekiplerimizle proaktif olarak inceleme ve değerlendirme noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Zonguldağımızın da terk edilmiş metaller, araçlar ve imkansızlıklar dolayısıyla sağda solda ve otoparklarda bekletilen hurdalardan arındırılması için bir seferberliğe ihtiyacı var. Özellikle otoparklardaki sahipsiz ve metruk araçları kendi açımızdan inceleyeceğiz" dedi.

Emniyet Müdürü Turanlı, trafikten çekilmesine rağmen plakasız kullanılan araçlara yönelik olarak da "Bu konuda elbirliğiyle cadde ve sokaklarda bekleyen araçları özel mülklerin içerisine almalarını sağlayacağız" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

Zonguldak İl Emniyet Müdürü, Şanlıurfa, Zonguldak, Güncel
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