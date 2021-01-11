Zonguldak Emniyeti, vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışıyor - Son Dakika

Zonguldak Emniyet, Asayiş ve Güvenlik ekipleri vatandaşların huzur güven ve rahatı için hazırlıklı ve koordineli şekilde hareket edildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Güvenlik Hizmetleri 2020 yılında vatandaşların huzur güven ve rahatı için tüm kolluk güçleri ile birlikte havadan, karadan ve denizden koordineli şekilde hareket edildi.

İl genelinde yardım ve asayiş olayları şu şekilde;

İl genelinde 2019 yılına göre 2020 yılında Asayiş olaylarında toplam yüzde 18'lik bir düşüş sağlandı. Kişilere Karşı İşlenen Suçlarda geçen seneye göre yüzde 16'lık, Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlarda ise yüzde 12'lik bir azalma sağlandı. Kaçakçılık ve Organize Suç kapsamında 2019 yılında 185 olay gerçekleşti. 2020 yılında ise bu sayı 150'ye geriledi. Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) tanıtımına yönelik bilgilendirmeler yapıldı. İl genelinde 2020 yılında kadın cinayeti işlenmedi.

2019 yılına göre 2020 yılında Asayiş olaylarını sonuçlandırmada yüzde 64'lük bir artış meydana geldi. Kişilere karşı işlenen suçlarda geçen seneye göre yüzde 10, Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlarda ise yüzde 21 oranında yakalamalar arttı. 2020 yılında yapılan denetimlerde 384 kaçak kömür ocağında toplam 879 ton kömür ele geçirildi. Çocuk ve kadın olaylarına ilişkin geçen yıla göre; tedbir kararlarında yüzde 19, çocuk mağduriyetinde yüzde 57, suça sürüklenmede yüzde 32 düşüş sağlandı.

Kolluk birimleri tarafından 2020 yılında Vefa Destek Grubu Hizmetleri kapsamında toplam 10 bin 167 vatandaşa çeşitli hizmetlerle destekte bulundu. - ZONGULDAK