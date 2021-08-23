Zonguldak emniyetinden büyük vurgun - Son Dakika

Zonguldak emniyetinden büyük vurgun

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan, satan, ekimini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan, satan, ekimini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 kişi tutuklandı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan, satan, ekimini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 15- 23 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanan, satan, ekimini yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 60 şahıs yakalanarak işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar kapsamında 416 gram esrar, 486 gram Sentetik Kannabinoid Bonzai, 195 adet kenevir bitkisi, suçtan elde edilen 8 bin 50 TL Para, 27 gram Metafetamin, 41 adet Uyuşturucu Hap, 1 Adet Silah, 6 gram Eroin ve 2 adet Hassas Terazi suç unsurları ele geçirildi. Bu kapsamda Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti suçunu işlediği tespit edilen 5 şahıs Adli Kontrol şartı ile serbest kalırken, 5 şahıs tutuklandı. - ZONGULDAK

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