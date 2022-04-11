Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi açıklarında Karadeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 20.38'de merkez üssü Karadeniz'in Ereğli ilçesi açıklarında Riçhter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem en yakın kara parçası Ereğli'ye 89.23 kilometre uzaklıkta ölçüldü. Zeminden 37.72 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA