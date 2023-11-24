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Zonguldak'ta batan gemideki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı! 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Zonguldak'ta batan gemideki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı! 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde batan gemideki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 9 denizciyi arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan gemi batmadan önce kaptanın yardım çağrılarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Telsiz konuşmasında kaptanın "Benim işim bitti, lütfen yardım edin" dediği duyuluyor.

24.11.2023 - 09:27,  Güncelleme: 09:31
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Zonguldak'ta batan Türk bayraklı "Kafkametler" isimli kuru yük gemisinin kaybolan 12 mürettebatından birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 9 denizciyi arama çalışmaları hummalı bir şekilde devam ederken, geminin telsizden yaptığı son yardım çağrısına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

BATAN GEMİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

19 Kasım Pazar günü etkili olan fırtına sonucu Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denize açılan "Kafkametler" isimli Türk bayraklı kuru yük gemisi batarken, kayıp 12 mürettebatı arama çalışmaları o günden beri hız kesmeden devam ediyor.

BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgeden bu sabah acı bir haber daha gelirken, ekipler batan gemideki bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Kayıp 9 denizciyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Zonguldak'ta batan gemideki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

BATAN GEMİNİN SON YARDIM ÇAĞRISI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Zonguldak Kdz. Ereğli ilçesinde yaşanan fırtına sonucu batan Türk bayraklı 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin telsizden son yardım çağrıları ortaya çıktı.

GEMİ PERSONELİ TARAFINDAN KAYDA ALINDI

Kdz. Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle içerisinde 12 mürettebatı ile birlikte batan yük gemisinin telsizden yardım çağrısının yer aldığı görüntüler yine bölgede bulunan bir başka gemi personeli tarafından kayda alındı.

Zonguldak'ta batan gemideki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

"BENİM İŞİM BİTTİ, KURTARMA TALEP EDİYORUM"

Kaydedilen telsiz konuşmalarından Kafkametler gemisinin kaptanı, "Benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım" dedikten sonra telsiz konuşmaları sonlanırken, konuşmaları kayda alanların ise 'Gitti batıyor gemi' ifadesi de görüntülere yansıdı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta batan gemideki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı! 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta batan gemideki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı! 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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