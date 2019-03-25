Son Dakika Haberleri: Zonguldak Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu 15 Şüpheli Adliyede

Zonguldak Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu 15 Şüpheli Adliyede

11 dakika önce

Ereğli'de uyuşturucu operasyonu 15 şüpheli adliyedeZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 10 şüphelinin ardından soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri 15 kişiyi daha gözaltına alarak adliyeye sevk etti.

Ereğli'de uyuşturucu operasyonu 15 şüpheli adliyede

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 10 şüphelinin ardından soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri 15 kişiyi daha gözaltına alarak adliyeye sevk etti.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul önlerinde ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik soruşturma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 9 Mart'ta 10 şüpheli gözaltına alındı. 10 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, 15 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:49 Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı'ya Katılan Katil Zanlısı İşlediği Cinayetin Korkunç Detaylarını Anlattı Bülent Ersoy, Konserinde Şarkısını Bölen Kadına Mikrofonla Vurdu Efsane Dizi Behzat Ç.'nin Sevilen Karakteri Harun, Yeni Sezonda Kadroda Olmayacak Sahnede Yanına Gelen Kadına Mikrofonla Vuran Bülent Ersoy, Kendisini Savundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 13:00:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu 15 Şüpheli Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]