Zonguldak Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu 15 Şüpheli Adliyede
11 dakika önce
Ereğli'de uyuşturucu operasyonu 15 şüpheli adliyedeZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 10 şüphelinin ardından soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri 15 kişiyi daha gözaltına alarak adliyeye sevk etti.
Ereğli'de uyuşturucu operasyonu 15 şüpheli adliyede Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 10 şüphelinin ardından soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri 15 kişiyi daha gözaltına alarak adliyeye sevk etti.
Zonguldak İl Jandarma
Komutanlığı ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul önlerinde ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik soruşturma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 9 Mart'ta 10 şüpheli gözaltına alındı. 10 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, 15 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:49 Kaynak: DHA
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