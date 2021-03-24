Zonguldak-Ereğli karayolunda yoğun kar yağışı - Son Dakika

Zonguldak- Ereğli karayolunda yoğun kar yağışı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde tipi şeklinde etkisini gösteren kar yağışı süücülere zor anlar yaşattı. Zonguldak-Ereğli karayolunda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Ekipleir yolda kalan araçlar için kar küreme çalışması yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve kar yağışı tahminlerinde bulundu. Gün boyu şiddetli yağmurun etkili olduğu kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Özellikle kentin yüksek rakımında bulunan Zonguldak-Ereğli karayolunda aniden bastıran tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda buzlanma yaşanması üzerine bazı sürücüler ilerleyemedi.

Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Zonguldak-Ereğli istikametindeki D010 karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yolun buzlanması sebebiyle ilerleyemeyen sürücüleri ise ekiplerin yolu açmasını bekledi. Kar yağışının gece boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Devrek, Alaplı ve Gökçebey ilçeleri için kar yağışı konusunda uyararak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.