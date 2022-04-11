Zonguldak Ereğli merkezli depremin hissedildiği İstanbul'da olumsuz bir durum yaşanmadı - Son Dakika

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zonguldak Ereğli merkezli depremin İstanbul'da da hissedildiğini ancak herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."