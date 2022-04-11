Zonguldak Ereğli merkezli depremin hissedildiği İstanbul'da olumsuz bir durum yaşanmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak Ereğli merkezli depremin hissedildiği İstanbul'da olumsuz bir durum yaşanmadı

11.04.2022 23:11

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zonguldak Ereğli merkezli depremin İstanbul'da da hissedildiğini ancak herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zonguldak Ereğli merkezli depremin İstanbul'da da hissedildiğini ancak herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

Zonguldak Ereğli merkezli depremin hissedildiği İstanbul'da olumsuz bir durum yaşanmadı
Zonguldak Ereğli merkezli depremin hissedildiği İstanbul'da olumsuz bir durum yaşanmadı
Zonguldak Ereğli merkezli depremin hissedildiği İstanbul'da olumsuz bir durum yaşanmadı

YORUMLAR
500
Son Dakika: Karadeniz'de deprem oldu, İstanbul'da da hissedildi! Son Dakika: Karadeniz'de deprem oldu, İstanbul'da da hissedildi! Son dakika haber! Kocaeli'de otomobilin bariyerin üzerine çıktığı kazada 2 kişi yaralandı Son dakika haber! Kocaeli'de otomobilin bariyerin üzerine çıktığı kazada 2 kişi yaralandı Vali Yerlikaya, İstanbul'da deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını duyurdu Vali Yerlikaya, İstanbul'da deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını duyurdu

Zonguldak Ereğli, İstanbul, Twitter, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak Ereğli merkezli depremin hissedildiği İstanbul'da olumsuz bir durum yaşanmadı - Son Dakika


Son Dakika
23:12 Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı
23:10 Bolu Dağı'na Nisan ayında kar yağınca sürücüler ilerlemekte zorlandı!
23:03 Avusturya Başbakanı Nehammer: Putin, İstanbul'daki barış görüşmelerine hala güveniyor
23:01 Ümit Özdağ: HDP'lilerle sözde anıt önünde poz veren siyasetçiye güven duymuyoruz
22:56 Antalyaspor, Hatayspor'u farka boğdu!
22:03 Ece Seçkin'in paylaşımı olay oldu! Fenerbahçe yeni Yusuf Fahir Baba'sını buldu
21:39 Mehmet Ali Erbil, meşhur programı Çarkıfelek ile geri dönüyor
21:18 Galatasaray, 117 yıllık tarihinde daha kötü bir senaryoyla karşılaşmadı
20:48 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 28 kişi vefat etti, 6 bin 893 yeni vaka tespit edildi
20:48 Son Dakika: Karadeniz'de deprem oldu, İstanbul'da da hissedildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 23:18:52. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak Ereğli merkezli depremin hissedildiği İstanbul'da olumsuz bir durum yaşanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement