Son Dakika Haberleri: Zonguldak Ereğli TIR'ların mahallelerinden geçmesini istemeyen vatandaşlar eylem yaptı-1
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Zonguldak Ereğli TIR'ların mahallelerinden geçmesini istemeyen vatandaşlar eylem yaptı-1

1 saat önce

Zonguldak Ereğli TIR'ların mahallelerinden geçmesini istemeyen vatandaşlar eylem yaptı-1.

Zonguldak Ereğli TIR'ların mahallelerinden geçmesini istemeyen vatandaşlar eylem yaptı-1
Zonguldak Ereğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:51 Kaynak: DHA
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