Zonguldak Ereğli TIR'ların mahallelerinden geçmesini istemeyen vatandaşlar eylem yaptı-1
1 saat önce
Zonguldak Ereğli TIR'ların mahallelerinden geçmesini istemeyen vatandaşlar eylem yaptı-1.
Zonguldak Ereğli Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:51 Kaynak: DHA
TIR'ların mahallelerinden geçmesini istemeyen vatandaşlar eylem yaptı-1
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