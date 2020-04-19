Zonguldak Ereğli'ye demirleyen 'corona'nın kaptanı herkes gemimle fotoğraf çektirmek istiyor - Son Dakika

Ereğli'ye demirleyen 'corona'nın kaptanı: herkes gemimle fotoğraf çektirmek istiyor

İstanbul Boğazı'ndan geçtikten sonra demir cevheri yükünü boşaltmak üzere Ereğli'ye demirleyen "Ocean Corona" isimli kargo gemisinin Filipinli kaptanı Marande, "Herkes gemimin yanında fotoğraf çektirmek istiyor. İstanbul Boğazı'ndan geçerken de yanıma gelen yetkililer tarafından, geminin adından dolayı özellikle sosyal medyada ilgi göreceğimiz söylenmişti" diye konuştu.

Norveç'ten yola çıkan Panama bandıralı "Ocean Corona" isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Zonguldak Ereğli'ye vardı. İstanbul'da, 289 metre boyundaki gemiye, koronavirüse karşı tulum giyip maske takan ekipler tüm önlemleri alarak çıkmıştı. Karadeniz Ereğli'de de yine sıkı önlemlerle gemiyle temas kuruldu. Ekipler, gerekli tedbirleri alarak, gemiye çıktı ve işlemleri yaptı. Şehirdeki bir gemi acentası, limandaki gemi tarafından talep edilen hizmetleri yerine getirirken, personel için öngörülen tüm korunma önlemleri uygulandı.

Geminin Filipinli kaptanı Batayola Lester Marande, Ereğli'ye demir cevheri yükü getirdiklerini ve daha sonra Ukrayna'nın Yuzhny Limanı'na gideceklerini söyledi. Norverç'in Narvik limanından geldiklerini ifade eden kaptan, orada bazı tedbirlere tabi tutulduklarını belirtti. Geminin adının Ocean Corona olmasının, koronavirüs süreci dışında sadece bir tesadüf olduğunu belirten kaptan, "Herkes gemimin yanında fotoğraf çektirmek istiyor. İstanbul Boğazı'ndan geçerken de yanıma gelen yetkililer tarafından, geminin adından dolayı özellikle sosyal medyada ilgi göreceğimiz söylenmişti" diye konuştu.

Gemcilik faaliyetleri sırasında kedilerinin de ciddi önlemler aldıklarını ifade eden kaptan, şunları söyledi: Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Tüm gemi personeli koruyucu ekipmanlar kullanıyor. Yemekleri toplu halde yemiyoruz."