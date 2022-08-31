Kazada araçta bulunan AFAD personeli Rıza K. (36) yaralandı. İlk müdahalesi yapılan personel ambulansla ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak Ereğli, Tragger, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › AFAD'ın aracı kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

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