Son Dakika Haberleri: Zonguldak-Ereğli Yolunda Ulaşım Durma Noktasına Geldi

Zonguldak-Ereğli Yolunda Ulaşım Durma Noktasına Geldi

38 dakika önce

Zonguldak-İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde hazırlıksız yola çıkan araç sürücüleri yolda kalınca yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu.

Zonguldak-Ereğli Yolunda Ulaşım Durma Noktasına Geldi, System.String[]
Zonguldak- İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde hazırlıksız yola çıkan araç sürücüleri yolda kalınca yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-İstanbul karayolunun Ereğli istikametine giden bölümü Soğanlı rampaları mevkisinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yola hazırlıksız çıkan araç sürücülerinin karlı yolda kayması sonucu trafik durdu. Yol kenarlarına ve yola savrulan araçlar trafiğin tıkanmasına neden olurken, yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu. Polis ve karayolları ekipleri bölgeye gelerek kar lastiği olmadan yola çıkan araçları kaldırıp, yolu trafiğe yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:15 Kaynak: İHA

İstanbul, Zonguldak, Güncel
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