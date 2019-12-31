Zonguldak ergün atalay: hükümet hakimlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz - Son Dakika
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Zonguldak ergün atalay: hükümet hakimlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz

7 saat önce

Ergün Atalay: Hükümet hakimlik yapmadan anlaşma şansımız olmazTÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili, "Sayın bakanın açıklaması var 'iki taraf anlaşsın' diye. Biz mümkün değil işverenle nasıl anlaşacağız.

Ergün Atalay: Hükümet hakimlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili, "Sayın bakanın açıklaması var 'iki taraf anlaşsın' diye. Biz mümkün değil işverenle nasıl anlaşacağız. Devleti idare edenler hükümet, bakanlık, hakimlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz" dedi.

Yeni yıla madencilerle girmek üzere Zonguldak'a gelen Atalay, ilk ziyaretini Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) yaptı. Atalay'ı, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Zonguldak'ın iklimiyle, doğasıyla ve coğrafyasıyla zor bir kent olduğunu ifade eden Atalay, 'Maden dendiği zaman Türkiye'nin her yerinde maden olsa da toplumun aklına benim de aklıma Zonguldak geliyor. Burada olmamızın sebebi de bu. Burada arkadaşlarımızla madende yemek yiyeceğiz. Sıkıntımız var mı var. Sorunlarımız var mı var. İnşallah sorunlarımızın büyük bölümünü 2020 yılında çözerizö dedi.

Geçen hafta Zonguldak'taki kaçak ocakta hayatını kaybeden iki işçiyle ilgili Atalay, 'Kapalı ocağı açıp orada bir işçi can veriyorsa, iş kazasından ölüyorsa bu iş kazası değil iş cinayetidir. Silahla adam öldürdün ya da kapalı ocağı açıp adam çalıştırdın aynı şey. Ben bunu 3 yıldır dillendiriyorum. En son geçen hafta iki arkadaşımız öldü. Bazı işverenlerimiz tüm kurallara uyuyorlar ama bazıları daha fazla kazanma uğruna insanları içeride öldürmeye devam ediyorlar. Bu cezalar, demek onlara az geliyor. Bu cezaları artırmak lazımö diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücretle ilgili de konuşan Atalay, kendilerine bağlı sendika üyelerinin asgari ücretten fazla ücret aldıklarını, asıl sorunu sendikalaşamayan mesleklerde çalışan işçilerin yaşadığını söyledi. Akaryakıt istasyonunda çalışan, esnafın yanında çalışan, AVM'de çalışan işçilerin hiçbir sendikaya üye olmadığını ancak onların da haklarını savunduklarını anlatan Atalay, şöyle dedi:

"2 bin 578 açıkladığımız zaman şimdi Zonguldak'ın köyündeki insan bilmez ki niye 80 değil diye düşünür. Elimizde bir veri var. Yoksulluk sınırı yaşam maliyeti. Bizim söylediğimizle alınan arasında bir uyum olsun istedik. Biz böyle olursa masada oluruz. Yoksa masada olmayız dedik. Maalesef bunun dışında yapacak bir gücümüz yok. Bir dahaki dönem sayın bakanın açıklaması var iki taraf anlaşsın. Biz mümkün değil işverenle nasıl anlaşacağız. Devleti idare edenler hükümet, bakanlık, hakimlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz. Anlaşma yaptıklarımız işverenlerde hiçbir asgari ücret alan yok. Hepsi asgari ücretin üzerinde alıyor. AVM'ye giriyor adam sabah, akşam çıkıyor. Asıl onlar modern madenci. Asgari ücret alıyorlar, güzel giyiniyorlar ama güneşi görmüyorlar. Onlara bir çare bulmak lazım. Biz yasama yürütme değiliz. Biz söylüyoruz. Onlara bir çözüm bulmak lazım."

TTK Ulaştırma ve Liman Palamar Servisi ile Zonguldak Valiliği'ni ziyaret eden Atalay, daha sonra TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne geçti.

Zonguldak ergün atalay: hükümet hakimlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:40 Kaynak: DHA
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