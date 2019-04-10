Zonguldak Eşi ile Kavga Ettikten Sonra Eşyaları Yaktı

Eşi ile kavga
ettikten sonra eşyaları yaktı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde eşi Bilge Ö.(49) ile tartışan Çetin Ö.(50), evdeki eşyaları kapı önüne çıkararak ateşe verdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Uzunçayır
Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi. Bilge Ö. ile Çetin Ö. evde biinmeyen bir nedenle tartıştı. Sinir krizi geçiren Çetin Ö., evdeki eşyaları dışarı çıkartarak ateşe verdi. Komşularının haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yanan eşyaları söndürmek istedi. Çetin Ö., itfaiye ekibine bıçakla saldırdı. Bunun üzerine gelen polis, Çetin Ö.'yü sakinleştirdi. İtfaiye
ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Çetin Ö., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Çetin Ö.'nün eşi Bilge Ö. ile 24 yıllık evli ve 2 çocukları bulunduğu öğrenildi. Bilge Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.