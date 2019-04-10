Son Dakika Haberleri: Zonguldak Eşi ile Kavga Ettikten Sonra Eşyaları Yaktı

Zonguldak Eşi ile Kavga Ettikten Sonra Eşyaları Yaktı

19 dakika önce

Eşi ile kavga ettikten sonra eşyaları yaktıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde eşi Bilge Ö.(49) ile tartışan Çetin Ö.(50), evdeki eşyaları kapı önüne çıkararak ateşe verdi.

Eşi ile kavga ettikten sonra eşyaları yaktı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde eşi Bilge Ö.(49) ile tartışan Çetin Ö.(50), evdeki eşyaları kapı önüne çıkararak ateşe verdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Uzunçayır Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi. Bilge Ö. ile Çetin Ö. evde biinmeyen bir nedenle tartıştı. Sinir krizi geçiren Çetin Ö., evdeki eşyaları dışarı çıkartarak ateşe verdi. Komşularının haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yanan eşyaları söndürmek istedi. Çetin Ö., itfaiye ekibine bıçakla saldırdı. Bunun üzerine gelen polis, Çetin Ö.'yü sakinleştirdi. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Çetin Ö., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çetin Ö.'nün eşi Bilge Ö. ile 24 yıllık evli ve 2 çocukları bulunduğu öğrenildi. Bilge Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:11 Kaynak: DHA
İtfaiye, kavga, Güncel
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