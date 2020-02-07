Zonguldak eşine kızıp dereye atladı - Son Dakika
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Zonguldak eşine kızıp dereye atladı

6 saat önce

Eşine kızıp dereye atladıZONGULDAK'ta, eşiyle tartışan Afganistan uyruklu Fatima A.(20), dereye atladı.

Eşine kızıp dereye atladı

ZONGULDAK'ta, eşiyle tartışan Afganistan uyruklu Fatima A.(20), dereye atladı. Vatandaşlar tarafından dereden çıkarılan Fatima A., hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında yaşandı. Afganistan uyruklu Fatima A., adı öğrenilemeyen eşiyle tartışırken sinir krizi geçirmeye başladı. Bu sırada, limana akan dereye atladı. Çevredekiler tarafından dereden çıkartılan Fatima A., olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Fatime A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak eşine kızıp dereye atladı

Afganistan, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:46 Kaynak: DHA
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