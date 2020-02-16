Zonguldak-eşinin ölümünden sonra bunalıma giren kadın intihar etti - Son Dakika
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Zonguldak-eşinin ölümünden sonra bunalıma giren kadın intihar etti

7 saat önce

Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren kadın intihar ettiEREĞLİ(Zonguldak),(DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bir yıl önce eşini kaybetmesinin ardından bunalıma giren Sevgi Aksu(59), intihar etti.

Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren kadın intihar etti

EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bir yıl önce eşini kaybetmesinin ardından bunalıma giren Sevgi Aksu(59), intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli Kepez Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yıl önce eşini kaybeden Sevgi Aksu'nun yalnız yaşadığı evinden silah sesi gelince komşuları polise haber verdi. İçeri giren polis ve sağlık ekipleri, Sevgi Aksu'nun tabancayla başına ateş ederek intihar etiğini tespit etti. Ağır yaralı olarak ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aksu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aksu'nun daha önce de iki kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Aksu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zonguldak-eşinin ölümünden sonra bunalıma giren kadın intihar etti

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:08 Kaynak: DHA
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