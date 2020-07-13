ZONGULDAK Evi yanan aile destek bekliyor - Son Dakika

Evi yanan aile destek bekliyor

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Danışmaz ailesi, sabah saatlerinde çıkan yangında kullanılmaz hale gelen evlerini eski haline döndürebilmek için destek bekliyor.

Murtaza Mahallesi Hüseyin Karadeniz Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında oturan Danışmaz ailesinin evinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede söndürüldü. Evde bulunan Hülya Danışmaz, 4 çocuğu ve kayınpederi, yangın merdiveniyle evin balkonundan kurtarıldı. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Hülya Danışmaz, sabah evdeki çatırtı seslerine uyandığını, yangını fark edince kayınpederi ve çocuklarını uyandırdığını belirterek, "Sabah saatlerinde evdeki çatırtıya uyandım. Oda duman altında kalmış. Çocuklarımı hemen balkona çıkarttım. Kayınpederimi de battaniyeye sarılarak odasından çıkartım. İtfaiye ekipleri bizi balkondan kurtardı. Evimiz tamamen yandı. Hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyoruz." dedi.

Cezaevinden çıktığı gün evinin yandığını anlatan Yaşar Danışmaz ise "Evimiz tamamen yandı. Ben cezaevinden yeni çıktım. Evimi eski haline döndürmek için destek bekliyorum" diye konuştu.