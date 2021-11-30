ZONGULDAK - Fırtınanın etkisiyle otobüs terminalinin asma tavanı çöktü - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle otobüs terminalinin asma tavanı çöktü.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Devrek ilçesinde bulunan otobüs terminalinin asma tavanı şiddetli rüzgarın etkisiyle çöktü. Bir görevli çöken asma tavanın altında kalmaktan son anda kurtulurken, terminal, görevliler tarafından boşaltıldı.

Terminalde çökmenin meydana geldiği bölümde temizlik çalışmasının ardından onarım yapılacağı öğrenilirken, hasar oluşmayan bölümde yolculara hizmet verilmeye devam ediliyor.

Öte yandan asma tavanın çökme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tepebaşı Mahallesi'nde ise bir apartmanın sac levhadan yapılan çatısı uçtu. Yola düşen levhalar, belediye ekiplerince kaldırıldı.