ZONGULDAK Freni boşalan otomobil, bahçeye girdi 4 yaralı
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Freni boşalan otomobil, bahçeye girdi 4 yaralıZonguldak'ta freni boşalan otomobilin evin bahçesine girmesi sonucu 1'i bebek, 4 kişi hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:03 Kaynak: DHA
Freni boşalan otomobil, bahçeye girdi 4 yaralı Zonguldak
'ta freni boşalan otomobilin evin bahçesine girmesi sonucu 1'i bebek, 4 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Ruzgarlımeşe Sokak'ta meydana geldi. Veli Oruç (60) yönetimindeki 67 DF 912 plakalı otomobilin freni, yokuş aşağı inerken boşaldı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir evin bahçesine girdi. Bahçedeki ağaçlara takılarak duran otomobilin sürücüsü Veli Oruç ile yanındaki İrfan Oruç (63), Olgu Oruç (31) ve 1 yaşındaki Demir D. hafif yaralandı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazaya şahit olan Rafet Şallı, Freni boşalınca el frenini çekmiş. O da tutmamış. O an bir hızlanma yapmış araç. Bu şekilde bahçeye girmiş. Biz hemen araçtakileri çıkardık. Şoförün kaşında hafif açılma var. Bahçede Allah'tan çoluk çocuk yoktu dedi.
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