Son Dakika Haberleri: Zonguldak Freni Patlayan Kamyon Şarampole Devrildi 2 Yaralı

Zonguldak Freni Patlayan Kamyon Şarampole Devrildi 2 Yaralı

5 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde freni boşalan kamyonun 30 metreden şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde freni boşalan kamyonun 30 metreden şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çavdarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Kanca yönetimindeki 67 TB 614 plakalı hafriyat yüklü kamyon, freni boşalınca kontrolden çıktı. Sürücünün yanında bulunan Birol Berberkaya atlayarak yaralı kurtulurken, şoför Hüseyin Kanca kamyonla şarampole uçtu. Yaklaşık 30 metre aşağıda yan duran kamyonda sıkışan Hüseyin Kanca, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören bir vatandaş, sürücünün korna çalarak hızla yokuş aşağıya indiğini, kamyonu duvara çarparak durdurmak istesede başarılı olamadığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:24 Kaynak: DHA

Çavdarlı, Zonguldak, 3. Sayfa
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