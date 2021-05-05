ZONGULDAK - Gal arısına karşı mücadele edecek böcekler doğaya bırakıldı - Son Dakika

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarında yetiştirilen "torymus sinensis" adlı böcekler, kestanenin rekoltesini düşüren gal arısıyla mücadele edecek.

Kestane üreticisini büyük kayba uğratan gal arısı zararlısına karşı çalışma başlatan yetkililer, Gökçebey'de bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarında üretilen yaklaşık 1050 "torymus sinensis" böceğini, Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyü ormanlarına bıraktı.

Kavanozlarla getirilerek kestane ağaçlarının yapraklarına bırakılan böceklerle gal arısının verdiği zararların önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Bugüne kadar yaklaşık 1050 böcek ürettik"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecilere, kestane ormanlarının bölge için önem arz ettiğini belirterek, kestanelere zarar veren bir parazitin doğal yolla sonlandırılmasına yönelik bir çalışma yapıldığını söyledi.

Kestane ve kestane balına olumsuz yansıyacak zararlıyla ilgili mücadelede önemli bir aşamaya gelindiğini aktaran Tutulmaz, "Bunları bugün doğaya bırakıyoruz. Bu bölge hem kestane balıyla hem de kestanesiyle ünlü. Buradan hem vatandaşlarımıza hem de ülkemizin ekonomisine önemli bir katkı sağlanıyor. Bu parazitle mücadeleyi kazanamazsak uzun vadede bu değerlerimizden uzaklaşmak durumunda kalacağız. İnşallah bu biyolojik mücadelede başarılı oluruz." diye konuştu.

"Amacımız kestanelerde meyve verimini düşürücü etkenleri önlemek"

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu da gal arısının kestane ağaçlarına zarar verdiğini, buna karşı biyolojik mücadele yaptıklarını dile getirdi.

Gal arısının, yumurtalarını kestanelerin tomurcuklarına bıraktığını anlatan Bayraktaroğlu, "Dolayısıyla burada çiçek, yaprak ve meyve oluşumunu engelleyecek şekilde etkide bulunuyor. Buna karşı torymus sinensis ürettik. 100 dişi, 50 erkek olacak şekilde özel koloniler oluşturup onları doğaya salıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 1050 böcek ürettik. Amacımız doğadaki dengeyi korumak, özellikle kestanelerde meyve verimini düşürücü etkenleri önlemek. Kestane balı kaliteli bir bal, bunun da verimini artırmak amacıyla bu çalışmaları başlattık." ifadelerini kullandı.