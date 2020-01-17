Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı - Son Dakika

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı

6 saat önce

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Başkanı Derya Akbıyık, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskınla çalışanları gözaltına almasını kınadı.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı, System.String[]

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Başkanı Derya Akbıyık, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskınla çalışanları gözaltına almasını kınadı.

Akbıyık, yaptığı yazılı açıklamada, baskın sırasında gözaltına alınan 4 çalışandan Türk vatandaşı Hilmi Balcı'nın serbest bırakılmasının sevindirici olduğunu ve diğer çalışanların da serbest bırakılmasını istediklerini belirtti.

Uluslararası hukuk normlarını hiçe sayarak AA'nın Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisinin uygulamasının basın özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğuna dikkati çeken Akbıyık, şunları kaydetti:

"Mısır polisinin yaptığı uygulama hukuki olmadığı gibi aynı zamanda basın özgürlüğüne bir saldırıdır. Olayın üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen gerek AA Genel Müdürlüğüne gerekse de çalışanların ailelerine haber verilmemesi, AA çalışanlarının nereye götürüldüğünün bildirilmemesi, uluslararası hukuk normlarına da aykırıdır. İnsan hak ve özgürlüklerine yönelik bu çirkin girişime bir an önce son verilmeli.

ZGC olarak basın özgürlüğüne yönelik bu girişimi kınıyoruz. Gözaltına alınan 4 çalışandan Türk vatandaşı Hilmi Balcı'nın serbest bırakılması sevindirici ama hayatlarından endişe ettiğimiz diğer arkadaşlarımızın da serbest bırakılmasını istiyoruz."

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Derya Akbıyık, Zonguldak, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:14 Kaynak: AA
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