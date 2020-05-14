Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden kan bağışı - Son Dakika

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları, Türk Kızılay Zonguldak Şubesi'nin düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi Başkanı Aydın Ergenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel ve ekibine teşekkür ettiğini belirterek, "Kan bağışı kampanyasına katılarak bize destek verdiler. 65 ünite kan bağışı gerçekleştirildi." dedi.

Ergenç, ayrıca İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz'ın da kan vererek destek olduğunu belirtti.