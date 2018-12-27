Son Dakika Haberleri: Zonguldak Göçükten Kurtuldu, Metan Gazı Zehirlenmesinden Öldü

Zonguldak Göçükten Kurtuldu, Metan Gazı Zehirlenmesinden Öldü

25 dakika önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi'nde, çalıştığı özel maden ocağında metan gazından zehirlenerek ölen maden işçisi Satılmış Gücük'ün(35) 10 yıl önce göçükten yaralı kurtulduğu ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi'nde, çalıştığı özel maden ocağında metan gazından zehirlenerek ölen maden işçisi Satılmış Gücük'ün(35) 10 yıl önce göçükten yaralı kurtulduğu ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Kurtköy'de bulunan özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan maden işçisi Satılmış Gücük, dün akşam saatlerinde mesai arkadaşları tarafından ocak içerisinde baygın bulundu. Hemen dışarı çıkarılan Satılmış Gücük, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Satılmış Gücük, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metan gazından zehirlendiği tespit edilen Satılmış Gücük için Gökçebey ilçesine bağlı Uzunahmetler Köyü'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Gökçebey Belediye Başkanı İsmet Karcı, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Taziyeleri kabul eden babası Mehmet ve kardeşi Hakan Gücük güçlükle ayakta durdu. Satılmış Gücük, Gökçebey İlçe Müftüsü Osman Güneş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

10 YIL ÖNCE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Evli ve 2 çocuk babası Satılmış Gücük'ün 10 yıl önce çalıştığı farklı şirkete ait özel maden ocağında göçükte kaldığı ortaya çıktı. Göçükten yaralı kurtulan ve ölümden dönen Satılmış Gücük, başka bir iş bulamayınca tedavisinin ardından tekrar mesleğine döndüğü öğrenildi. Uzunahmetler Köy Muhtarı Nihat Gökmen, ölen maden işçisi Satılmış Gücük'ün köyünde çok sevilen bir insan olduğunu söyleyerek, Ocak sahibinin demesine göre, kendisi kapalı bir alana girdikten sonra zehirli metan gazına maruz kalmış. Allah rahmet eylesin. 2 çocuğu vardı. Çok iyi birisiydi. Daha önceden bir kaza geçirdiğini duydum. Bir iş kazası olduğunu biliyorum. dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:54 Kaynak: DHA

Maden İş, Zonguldak, Güncel
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