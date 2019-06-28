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Zonguldak Görüntüsü çirkin balık İskorpite yoğun ilgi

1 saat önce

Görüntüsü çirkin balık "İskorpite" yoğun ilgiZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, dışı zehirli içi lezzetli balık olarak nitelendirilen iskorpit, kilogramı 20 liradan satılıyor.

Görüntüsü çirkin balık "İskorpite" yoğun ilgi
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, dışı zehirli içi lezzetli balık olarak nitelendirilen iskorpit, kilogramı 20 liradan satılıyor. Balıkçı Tuncay Yazgan, balığın hamsi, palamut, istavrit gibi lezzetli olduğunu söyleyerek, 'Bazı vatandaşlar çocukların gelişimi için bu balığın çorbasını yaparak içiriyorlar.ö dedi.
Karadeniz'de av sezonunun sona ermesinin ardından kıyı balıkçıları tarafından avlanan iskorpit, yaz aylarında tezgahlarda en çok tüketilen balık oldu. Görünüşü ile insanların dokunmaya bile korktuğu dışı zehirli içi lezzetli balık olarak bilinen iskorpit, kilosu 20 liradan satılıyor. Balıkçı Tuncay Yazgan, dikenleri nedeniyle insanların ellemeye çekindiği iskorpitin lezzeti dolayısıyla vatandaşın yaz aylarında en çok tükettiği balık türü olduğunu söyledi
İskorpit balığını hamsi gibi seven müşterileri olduğunu ifade eden Yazgan, "Denizin dibinden avlanan iskorpitin sırtlarında uyuşturucu zehirleri vardır. Bunları temizleyerek derilerini soyarak satışa sunuyoruz. Yaz aylarında vatandaşlar tarafından en çok tüketilen balık türü. Hamsi, palamut, istavrit gibi çok tüketilen balıklardan çok daha lezzetlidir. Bazı vatandaşlar çocukların gelişimi için bu balığın çorbasını yaparak içiriyorlar.ö dedi.
Zonguldak Görüntüsü çirkin balık İskorpite yoğun ilgi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:49 Kaynak: DHA
Alaplı, Zonguldak, Güncel
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