Zonguldak Grizu Uzay Takımı: 'Heyecanla Uydumuzun Fırlatılmasını Bekliyoruz' - Son Dakika

ALİ DİNÇ'in röportajı...

"Karanlık maden ocaklarından, uzayın sonsuz derinliklerine uzanan bir Zonguldak hikayesi."

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde kurulan Grizu-263 Uzay Takımı, Türkiye'nin ilk cep uydusuna sahip. ve hazırladıkları uydu Haziran 2021'de SpaceX tarafından uzaya gönderilecek.

İsimlerini 1992 yılında Zonguldak Kozlu'da hayatlarını kaybeden maden şehitlerinden alan Grizu-263 Uzay Takımı 2016 yılında uzaya uydu gönderme hedefiyle kuruldu. Öncelikle model uydular ile başlayan uzay takımı model uyduların ardından cep uydularına yöneldiler.

Üretmiş oldukları Grizu-263A isimli uydularıyla hedeflerine ulaşmak üzereler. Ayrıca uzaya gönderilecek uydularının üzerinde hayatını kaybeden 263 maden şehidinin isimleri yer alıyor. Bu sayede SpaceX tarafından uzaya gönderilecek olan uydularıyla 263 madencinin anısını sonsuza kadar yaşatacaklar.

Grizu-263 Uzay Takımı'nın başarısını takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun ile konuştuk.

Grizu-263 Uzay Takımı ne zaman ve nasıl kuruldu? Kaç kişilik bir ekibe sahipsiniz?

Merhaba, Ben Çağla Aytaç Dursun. Grizu-263 Uzay Takımı'nın iki kurucu kaptanından biriyim. Öncelikle ilginiz ve röportaj için takımım adına teşekkür ediyorum. Takımımız 4 yıl önce NASA'da görev yapan bilim insanı Dr. Umut Yıldız ile yaptığımız bir telekonferans sonrası uzay ve uydu çalışmaları yapmak, ülkemizi, üniversitemizi bu alanda temsil etmek ve kendimize bu yönde bir yol çizmek üzerine bir araya geldi. Takım 4 yıldır istikrarlı bir şekilde, büyüyerek ve başarılarına her geçen gün yenisini ekleyerek yoluna devam etmekte. Ekibimiz şu an 38 kişi ve 4 ayrı projede çalışma yürütüyor.

Grizu-263A cep uydunuz orta çıkış süreci nedir? Cep uydusuna yönelme nedeniniz nedir?

5 yıldır aralıksız olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde NASA'nın sponsorluğunda düzenlenen ve Dünya'nın en prestijli Model Uydu yarışması kabul edilen CanSat Competition'a katılmakta. Bu yarışmada iki yıl üst üste Dünya ikinciliği, bir kez de Dünya dördüncülüğü derecesi elde ederek ülkemizi ve üniversitemizi gururla temsil ettik. Ayrıca 2019'da TEKNOFEST TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nı şampiyon olarak tamamladık, 2020'de ise 4. olduk. Model Uydu yarışmaları bizler için yeni arkadaşlarımızı yetiştirmek ve onları daha büyük projelere hazırlamak için çok önemli. Her yıl yeni takım arkadaşlarımızı bu yarışmalara hazırlıyoruz ve takımı yeniliyoruz. Buradaki en büyük motivasyonumuz sürdürülebilir başarı. Başarıyı takım geleneği haline getirmek ve kişilerden bağımsız olarak bu takımdaki herkesin bu başarıya ulaşmasını hedefliyoruz ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum.

Daha büyük projeler dediğimde ise 14 Ocak 2021'de uzaya göndereceğimiz Türkiye'nin ilk cep uydusu olan Grizu-263A'dan bahsediyordum. Bu bizim için çok zorlu bir yoldu ve bu projeyi de hakkı ile tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Lisans seviyesinde böylesine zorlu bir projeyi başarmak çok önemliydi. Uydumuzun tüm alt sistemlerini, yazılımlarını Zonguldak'ta kendi laboratuvarımızda ürettik. Uydumuzun tasarım, üretim ve test aşamaları tamamlandı. Uluslararası uçuş izinleri alındı ve uydumuz şu an ABD'de fırlatma tarihini beklemekte. SpaceX'in Falcon 9 roketi ile Alçak Dünya Yörüngesi'ne ( 525 km. SSO) yerleştirilecek ve görevine başlayacak. Heyecanla fırlatma tarihini beklemekteyiz.

Cep uydunuz haziran ayında uzaya fırlatılacak peki bu süreç nasıl gelişti?

Uydumuzun tasarım, üretim ve test faaliyetleri tamamlandıktan sonra Ekim 2020'de uydumuzu İskoçya merkezli Alba Orbital firmasına teslim ettik. Aslında uydumuz Ocak 2021'de uzaya gönderilecekti. Fakat SpaceX'in ana yüklenicisi olan Momentus Space şirketi ABD Hükümeti'nden fırlatma için izin alamadı ve fırlatmamız ileri bir tarihe ertelendi. Şu an Momentus şirketinin izinleri almasını ve fırlatma tarihimizin kesinleşmesini bekliyoruz. Uydumuz halen Amerika Birleşik Devletleri'nde SpaceX entegrasyon merkezinde bulunuyor.

Grizu-263 Uzay Takımı'nın bundan sonraki planları nelerdir?

Projemizin başarı ile sonuçlanmasının ardından uydumuzu uzayda çalıştırmış ve güvenilirliğini kanıtlamış olacağız. Bu bizim için referans olacak ve ilerleyen zamanlarda daha büyük projeler ile ülkemizin savunma ve uzay sanayine katkı sağlamak, katma değeri oldukça yüksek olan uzay alanında (pico uydular alanında) Dünya'nın önde gelenlerinden olmak istiyoruz. Bu hedefimiz için kararlı bir şekilde çok çalışmaya devam ediyoruz.

Türkiye'nin ilk cep uydusuna sahipsiniz ve uydunuz uzaya fırlatılacak bu konuda duygularınız nelerdir? Takım kaptanı olarak bize bundan biraz bahsedebilir misiniz?

Benim ve takımım adına çok gurur verici olduğunu söyleyebilirim. Zonguldak'ta bir uydu üretilecek ve bu uydu SpaceX ile uzaya gönderilecek. Bu cümle bile bir hayal gibi. ve biz bunu gerçekleştirdik. 5 yılda adım adım basamakları tırmanarak bu noktaya geldik. Önce kendimizi sonra takımımızı ve üniversitemizi bu işe inandırdık ve bunu başardık. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde üretilmiş olan uydumuz yakın bir zamanda uzayda görevine başlayacak ve bu muhteşem bir duygu.

Son olarak eklemek isteğiniz bir şey var mı?

Üniversitemize ve Ana Destekçimiz ERDEMİR'e de teşekkür etmeden bitirmek istemiyorum. Bizlerin üzerinde emekleri çok büyük, birçok zorluğu ortadan kaldırarak sadece projemize odaklanmamızı sağladılar ve bu başarılarda en az bizim kadar katkıları var diyebilirim. Gerçekten bizleri destekleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hep birlikte başardık, bu gururu hep birlikte yaşıyoruz.