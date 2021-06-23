Üye Girişi
Zonguldak Grizu Uzay Takımı: 'Heyecanla Uydumuzun Fırlatılmasını Bekliyoruz' - Son Dakika

Zonguldak Grizu Uzay Takımı: 'Heyecanla Uydumuzun Fırlatılmasını Bekliyoruz'

23.06.2021 11:04
Zonguldak Grizu Uzay Takımı: 'Heyecanla Uydumuzun Fırlatılmasını Bekliyoruz', System.String[]

ALİ DİNÇ'in röportajı... "Karanlık maden ocaklarından, uzayın sonsuz derinliklerine uzanan bir Zonguldak hikayesi." Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde kurulan Grizu-263 Uzay Takımı, Türkiye'nin ilk cep uydusuna sahip.

ALİ DİNÇ'in röportajı...

"Karanlık maden ocaklarından, uzayın sonsuz derinliklerine uzanan bir Zonguldak hikayesi."

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde kurulan Grizu-263 Uzay Takımı, Türkiye'nin ilk cep uydusuna sahip. ve hazırladıkları uydu Haziran 2021'de SpaceX tarafından uzaya gönderilecek.

İsimlerini 1992 yılında Zonguldak Kozlu'da hayatlarını kaybeden maden şehitlerinden alan Grizu-263 Uzay Takımı 2016 yılında uzaya uydu gönderme hedefiyle kuruldu. Öncelikle model uydular ile başlayan uzay takımı model uyduların ardından cep uydularına yöneldiler.

Üretmiş oldukları Grizu-263A isimli uydularıyla hedeflerine ulaşmak üzereler. Ayrıca uzaya gönderilecek uydularının üzerinde hayatını kaybeden 263 maden şehidinin isimleri yer alıyor. Bu sayede SpaceX tarafından uzaya gönderilecek olan uydularıyla 263 madencinin anısını sonsuza kadar yaşatacaklar.

Grizu-263 Uzay Takımı'nın başarısını takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun ile konuştuk.

Zonguldak Grizu Uzay Takımı: 'Heyecanla Uydumuzun Fırlatılmasını Bekliyoruz'
GRİZU-263 Uzay takımı kaptanı.

Grizu-263 Uzay Takımı ne zaman ve nasıl kuruldu? Kaç kişilik bir ekibe sahipsiniz?

Merhaba, Ben Çağla Aytaç Dursun. Grizu-263 Uzay Takımı'nın iki kurucu kaptanından biriyim. Öncelikle ilginiz ve röportaj için takımım adına teşekkür ediyorum. Takımımız 4 yıl önce NASA'da görev yapan bilim insanı Dr. Umut Yıldız ile yaptığımız bir telekonferans sonrası uzay ve uydu çalışmaları yapmak, ülkemizi, üniversitemizi bu alanda temsil etmek ve kendimize bu yönde bir yol çizmek üzerine bir araya geldi. Takım 4 yıldır istikrarlı bir şekilde, büyüyerek ve başarılarına her geçen gün yenisini ekleyerek yoluna devam etmekte. Ekibimiz şu an 38 kişi ve 4 ayrı projede çalışma yürütüyor.

Grizu-263A cep uydunuz orta çıkış süreci nedir? Cep uydusuna yönelme nedeniniz nedir?

5 yıldır aralıksız olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde NASA'nın sponsorluğunda düzenlenen ve Dünya'nın en prestijli Model Uydu yarışması kabul edilen CanSat Competition'a katılmakta. Bu yarışmada iki yıl üst üste Dünya ikinciliği, bir kez de Dünya dördüncülüğü derecesi elde ederek ülkemizi ve üniversitemizi gururla temsil ettik. Ayrıca 2019'da TEKNOFEST TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nı şampiyon olarak tamamladık, 2020'de ise 4. olduk. Model Uydu yarışmaları bizler için yeni arkadaşlarımızı yetiştirmek ve onları daha büyük projelere hazırlamak için çok önemli. Her yıl yeni takım arkadaşlarımızı bu yarışmalara hazırlıyoruz ve takımı yeniliyoruz. Buradaki en büyük motivasyonumuz sürdürülebilir başarı. Başarıyı takım geleneği haline getirmek ve kişilerden bağımsız olarak bu takımdaki herkesin bu başarıya ulaşmasını hedefliyoruz ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum.

Daha büyük projeler dediğimde ise 14 Ocak 2021'de uzaya göndereceğimiz Türkiye'nin ilk cep uydusu olan Grizu-263A'dan bahsediyordum. Bu bizim için çok zorlu bir yoldu ve bu projeyi de hakkı ile tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Lisans seviyesinde böylesine zorlu bir projeyi başarmak çok önemliydi. Uydumuzun tüm alt sistemlerini, yazılımlarını Zonguldak'ta kendi laboratuvarımızda ürettik. Uydumuzun tasarım, üretim ve test aşamaları tamamlandı. Uluslararası uçuş izinleri alındı ve uydumuz şu an ABD'de fırlatma tarihini beklemekte. SpaceX'in Falcon 9 roketi ile Alçak Dünya Yörüngesi'ne ( 525 km. SSO) yerleştirilecek ve görevine başlayacak. Heyecanla fırlatma tarihini beklemekteyiz.

Cep uydunuz haziran ayında uzaya fırlatılacak peki bu süreç nasıl gelişti?

Uydumuzun tasarım, üretim ve test faaliyetleri tamamlandıktan sonra Ekim 2020'de uydumuzu İskoçya merkezli Alba Orbital firmasına teslim ettik. Aslında uydumuz Ocak 2021'de uzaya gönderilecekti. Fakat SpaceX'in ana yüklenicisi olan Momentus Space şirketi ABD Hükümeti'nden fırlatma için izin alamadı ve fırlatmamız ileri bir tarihe ertelendi. Şu an Momentus şirketinin izinleri almasını ve fırlatma tarihimizin kesinleşmesini bekliyoruz. Uydumuz halen Amerika Birleşik Devletleri'nde SpaceX entegrasyon merkezinde bulunuyor.

Zonguldak Grizu Uzay Takımı: 'Heyecanla Uydumuzun Fırlatılmasını Bekliyoruz'
İşte uzaya gidecek cep uydusu.

Grizu-263 Uzay Takımı'nın bundan sonraki planları nelerdir?

Projemizin başarı ile sonuçlanmasının ardından uydumuzu uzayda çalıştırmış ve güvenilirliğini kanıtlamış olacağız. Bu bizim için referans olacak ve ilerleyen zamanlarda daha büyük projeler ile ülkemizin savunma ve uzay sanayine katkı sağlamak, katma değeri oldukça yüksek olan uzay alanında (pico uydular alanında) Dünya'nın önde gelenlerinden olmak istiyoruz. Bu hedefimiz için kararlı bir şekilde çok çalışmaya devam ediyoruz.

Türkiye'nin ilk cep uydusuna sahipsiniz ve uydunuz uzaya fırlatılacak bu konuda duygularınız nelerdir? Takım kaptanı olarak bize bundan biraz bahsedebilir misiniz?

Benim ve takımım adına çok gurur verici olduğunu söyleyebilirim. Zonguldak'ta bir uydu üretilecek ve bu uydu SpaceX ile uzaya gönderilecek. Bu cümle bile bir hayal gibi. ve biz bunu gerçekleştirdik. 5 yılda adım adım basamakları tırmanarak bu noktaya geldik. Önce kendimizi sonra takımımızı ve üniversitemizi bu işe inandırdık ve bunu başardık. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde üretilmiş olan uydumuz yakın bir zamanda uzayda görevine başlayacak ve bu muhteşem bir duygu.

Son olarak eklemek isteğiniz bir şey var mı?

Üniversitemize ve Ana Destekçimiz ERDEMİR'e de teşekkür etmeden bitirmek istemiyorum. Bizlerin üzerinde emekleri çok büyük, birçok zorluğu ortadan kaldırarak sadece projemize odaklanmamızı sağladılar ve bu başarılarda en az bizim kadar katkıları var diyebilirim. Gerçekten bizleri destekleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hep birlikte başardık, bu gururu hep birlikte yaşıyoruz.

Zonguldak Grizu Uzay Takımı: 'Heyecanla Uydumuzun Fırlatılmasını Bekliyoruz'

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Zonguldak Grizu Uzay Takımı: 'Heyecanla Uydumuzun Fırlatılmasını Bekliyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz itibarıyla kalkıyor 12:41 Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz itibarıyla kalkıyor Profesör, 12:31 Profesör, "Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim, zararı olur mu?" sorusunu cevapladı Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da 12:10 Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da
İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı 11:44 İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı 200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu 11:35 200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi 11:23 Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi
Ağrıyan 20'lik dişini kendi çekti, videoyu hastalarına izletip cesaret veriyor 11:01 Ağrıyan 20'lik dişini kendi çekti, videoyu hastalarına izletip cesaret veriyor Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı 10:44 Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı

Son Dakika Haberleri
12:58 Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak
12:54 Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi
12:34 Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi
12:30 Profesör, "Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim, zararı olur mu?" sorusunu cevapladı
12:30 Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar
12:03 Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi
12:00 Parti grubunda açıklamalar yapan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi?
11:44 İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı
11:41 Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak
11:37 Meteoroloji'den İstanbul uyarısı geldi! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak ani sel ve su baskını bekleniyor
Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi         
12:54
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi         
12:03
Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak         
11:42
Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim         
11:29
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı         
10:08
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi         
09:31
Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı         
09:26
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Sezonu Bodrum'da açan Nurgül Yeşilçay, sahilde aşka geldi Sezonu Bodrum'da açan Nurgül Yeşilçay, sahilde aşka geldi         
22:00
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride         
19:50
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 13:01:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak Grizu Uzay Takımı: 'Heyecanla Uydumuzun Fırlatılmasını Bekliyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement