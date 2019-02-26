Zonguldak Gümrüğünde Kaçak Kehribar Taşı Operasyonu

ZONGULDAK'ta, Ukrayna'dan gelen gemideki TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri 646 bin lira olan 43 kilo 170 gram kaçak kehribar taşı ve kehribar taşından yapılmış ürünler ele geçirildi.

ZONGULDAK'ta, Ukrayna'dan gelen gemideki TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri 646 bin lira olan 43 kilo 170 gram kaçak kehribar taşı ve kehribar taşından yapılmış ürünler ele geçirildi.



Ukrayna'dan Zonguldak Ro-Ro Limanı'na gemi ile gelen TIR, Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine X- Ray cihazından geçirildi. Yabancı madde tespiti üzerine yapılan aramada, TIR'ın gizli bölmelerine saklanmış 43 kilo 170 gram ağırlığında ve piyasa değeri 646 bin 945 lira olan doğal kehribar taşı ve doğal kehribar taşından elde edilmiş ürünler ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı.



- Zonguldak

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