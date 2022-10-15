Zonguldak gündem haberi: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Zonguldak gündem haberi: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması

15.10.2022 14:40
Zonguldak gündem haberi: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması

Zonguldak haberler... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Şehirlerin kalkınmasında en temel prensip; şehirlerin geleceği, o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Şehirlerin kalkınmasında en temel prensip; şehirlerin geleceği, o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır." dedi.

Zonguldak'ta bir otelde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı'nda konuşan Özhaseki, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi. Özhaseki, katılımcılardan patlamada yaşamını yitirenler için Fatiha suresini okumalarını istedi.

Dua edilmesinin ardından konuşmasına devam eden Özhaseki, şehirlerin ömürlerinin devletlerinkine oranla daha uzun olduğunu söyledi. Özhaseki, insan ilişkilerinin, medeniyetin ve hoşgörünün şehirlerde geliştiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"İnsan, adeta şehirleri kurduğu yerde kendisi de bir disiplinden, terbiyeden geçer. Şehirler canlı organizmalar. Kimse şehirlere taştan, topraktan ibaret gibi bakmasın. Yaşıyorlar. Onlarda tıpkı bir çocuk gibi bakım istiyor, itibar istiyor, gözetilmek istiyor, üzerine titrenmek istiyor. Bunlar hakkıyla yapılınca şehir gelişiyor, büyüyor. Değilse o şehir yavaş yavaş geriliyor. Aynı insan hayatına benziyor. Bir başka kural ise devletler arasında rekabet var ama şehirler arasında da rekabet var. Bu şehirler arası rekabette belediye başkanlarımız zamanın ruhunu okur ve ona uygun bir şekilde davranır, çalışır, gayret ederse şehirleri bir adım daha öne götürürler. Şehirlerin kalkınmasında en temel prensip; şehirlerin geleceği, o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufukları ile doğru orantılıdır."

"Bu ülkede adeta sessiz bir devrimi yaşattık"

AK Parti hükümetlerinin 20 yıldır iktidarda olduğuna işaret eden Özhaseki, "Çok şükür bu ülkede adeta sessiz bir devrimi yaşattık. Zonguldak'ta çift yol, 80 yıl boyunca 14 kilometre, 20 yılda ise 178 kilometre. Tünel sayısı şimdi yeni yapılanlarla 42'yi buluyor. Bazen muhalif cenaplar şöyle söylüyor; 'Babanızın parasıyla mı yapıyorsunuz? Devletin bütçesini kullanıyorsunuz.' Peki 80 yıllık iktidarlar, kendi paralarını mı kullandılar? Bizimle aynı yetkiye sahip değiller miydi? Soruyoruz onlara. Biz torbanın dibini büzdük, kaçak verdirmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, cumhuriyetin kuruluşundan AK Parti dönemine kadar ulaşım alanında yapılan yatırımlara değinerek "Sadece Zonguldak'ta değil, ulaşım anlamında tüm Türkiye'de yaptığımızın zekatını yapmamıştır 80 yıldaki hükümetler. Hiçbirini kötülemek için söylemiyorum. Ne kadar hizmet yapmışlarsa ellerine sağlık. Allah razı olsun. İnsanların gönlünde ne kadar yer etmişlerse ona da bizim diyecek bir şeyimiz yok. Ama biz iddialı olduğumuzu belirtmek için söylüyoruz bunları." dedi.

Toplantıya, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Muammer Avcı, Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, AK Parti ilçe ve belde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile ilçe başkanlığı yöneticileri katıldı.

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Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, Zonguldak, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak gündem haberi: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

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