Zonguldak gündem haberi... Zonguldak'ta denize girmek isterken kayalıklardan düşen kadın tedaviye alındı - Son Dakika
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Zonguldak gündem haberi... Zonguldak'ta denize girmek isterken kayalıklardan düşen kadın tedaviye alındı

30.07.2022 21:31
Zonguldak gündem haberi... Zonguldak'ta denize girmek isterken kayalıklardan düşen kadın tedaviye alındı

Zonguldak haberleri: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denize girmek için kayalıklardan indiği sırada düşerek ayağını kıran kadın sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denize girmek için kayalıklardan indiği sırada düşerek ayağını kıran kadın sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kırmacı Mahallesi Meşedibi mevkisinde ailesiyle birlikte denize girmek için kayalıklardan indiği sırada dengesini kaybeden Gülay G. düştü.

Ayağı kırılan kadına ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı.

Gülay G'nin kayalıklar ve yamaç nedeniyle sedyeyle taşınamaması üzerine sahil güvenlik ekiplerine haber verildi.

Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarılan Güler, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Ereğli, Gülay, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak gündem haberi... Zonguldak'ta denize girmek isterken kayalıklardan düşen kadın tedaviye alındı - Son Dakika
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