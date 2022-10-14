Zonguldak gündem haberleri | Zonguldak'ta AK Parti teşkilatı esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Zonguldak gündem haberleri | Zonguldak'ta AK Parti teşkilatı esnafı ziyaret etti

14.10.2022 15:26
Zonguldak gündem haberleri | Zonguldak'ta AK Parti teşkilatı esnafı ziyaret etti

Gelen Zonguldak haberine göre AK Parti İl ve Merkez İlçe Teşkilatı, cuma namazının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti İl ve Merkez İlçe Teşkilatı, cuma namazının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Teşkilat mensupları cuma namazı sonrası Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi bölgesinde esnafı ziyaret etti. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Muammer Avcı ve beraberindekiler esnafı dinledi.

Avcı, gazetecilere, kentte yapımı devam eden 423 yataklı yeni hastanenin durumu hakkında her şeyin yolunda gittiğini belirterek, "Allah'ın izniyle ilk etapta yeni hastanemiz poliklinik hizmeti vermeye başlayacak." dedi.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Hisarcık, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak gündem haberleri | Zonguldak'ta AK Parti teşkilatı esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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