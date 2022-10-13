Zonguldak gündem haberleri | Zonguldak'ta memesinde tümör bulunan köpek ameliyat edildi - Son Dakika
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Zonguldak gündem haberleri | Zonguldak'ta memesinde tümör bulunan köpek ameliyat edildi

13.10.2022 15:00
Zonguldak gündem haberleri | Zonguldak'ta memesinde tümör bulunan köpek ameliyat edildi

Zonguldak haberleri... Zonguldak'ta memesinde kitle oluşan köpek, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Zonguldak'ta memesinde kitle oluşan köpek, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kent merkezinde yaşayan bir kişi, rahatsızlanan 8 yaşındaki "Maya" isimli Alman çoban köpeğini veteriner kliniğine götürdü.

Muayene edilen köpeğin memesinde tümör tespit edildi. İlerlemeyi geciktirici ilaç kullanılmasına rağmen tümör büyümeye devam edince köpek ameliyata alındı.

Ameliyatla memesindeki kitle uzaklaştırılan köpek, 3 gün gözetim altında tutuldu.

Veteriner Hekim Gökmen Koç, gazetecilere, kısırlaştırılmamış kedi ve köpeklerde tümöre sıkça rastlandığını söyledi.

Tümörün ameliyatla alındığını aktaran Koç, metastaz ihtimaline karşı kısırlaştırma işleminin de yapıldığını kaydetti.

Koç, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirerek, patoloji sonuçlarının 1 hafta içerisinde çıkacağını ve sonuca göre tedaviye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak gündem haberleri | Zonguldak'ta memesinde tümör bulunan köpek ameliyat edildi - Son Dakika

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