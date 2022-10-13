Koç, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirerek, patoloji sonuçlarının 1 hafta içerisinde çıkacağını ve sonuca göre tedaviye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak gündem haberleri | Zonguldak'ta memesinde tümör bulunan köpek ameliyat edildi - Son Dakika

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