Zonguldak gündem haberleri | Zonguldak'ta olumsuz hava şartları palamudun fiyatını yükseltti - Son Dakika
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Zonguldak gündem haberleri | Zonguldak'ta olumsuz hava şartları palamudun fiyatını yükseltti

11.10.2022 16:32
Zonguldak gündem haberleri | Zonguldak'ta olumsuz hava şartları palamudun fiyatını yükseltti

Zonguldak bölgesinden gelen habere göre Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle az miktarda avlanan palamudun tanesi, tezgahlarda 45 ila 60 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle az miktarda avlanan palamudun tanesi, tezgahlarda 45 ila 60 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Farklı illerden gelerek Zonguldak'ta denize açılan Karadenizli balıkçılar, olumsuz havanın etkisiyle Kozlu Limanı'na az palamutla döndü.

Balık azlığı nedeniyle tezgahlarda geçen haftalara göre fiyatı yükselen palamudun tanesi, 45 ila 60 lira arasında satışa sunuluyor.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine, palamut açısından iyi sezon geçirdiklerini ancak hava şartlarının tezgahları etkilediğini söyledi.

Balık fiyatlarının biraz arttığına işaret eden Kayhan, "Palamudun tanesi 60 liradan satılıyor. Şu an balık Zonguldak- Ereğli arası ile Akçakoca civarlarında yakalanıyor." dedi.

Kayhan, palamudun bol olmasının diğer balıkları etkileyeceğini belirterek, "Palamut, yüzey ve ufak balıkları, hamsi, istavrit gibi balıkları yiyor. Bu nedenle hamsinin bu sezon az olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon vatandaşların taze palamut yiyebildiğini anlatan Kayhan, "Balıkçılar olarak vatandaşımıza taze ve bol balık sunmak isteriz ancak, hava şartlarının etkisi çok oluyor. Haliyle az satılan balık da değerli oluyor. Umarım en kısa zamanda yeniden vatandaşımıza daha ucuz balık satışı gerçekleştireceğiz. Hem balıkçımızın hem de vatandaşımızın yüzünün gülmesi, tek isteğimiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Kayhan, Güncel, Son Dakika

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