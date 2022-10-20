Zonguldak gündem haberleri | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

Yakalanan 16 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticaretini yapmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ereğli , Alaplı , Kilimli ve Kozlu ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

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