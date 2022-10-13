Şüphelilerin parayı çektiğinin belirlenmesi üzerine şüpheliden şikayetçi olan E.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Daha sonra telefonda konuştuğu kişinin hesabına 52 bin lirayı gönderen kadının konuşmalarını duyan çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ereğli ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, E.D'ye adının karıştığı soruşturma kapsamında elinde bulunan altınları bozdurmasını ve parayı verdiği hesaba yatırmasını istedi.

Zonguldak 'ta bir kadın, telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Vali tutulmaz, Başkan Keleş ve ekibini tebrik etti

Kaynak: AA

Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak gündem: Zonguldak'ta bir kadının kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığı iddiası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.