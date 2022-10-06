Zonguldak haber: AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

Filyos Limanı'nda incelemelerde bulunan Eroğlu, daha sonra Zonguldak Valisi Vali Mustafa Tutulmaz ile görüştü.

Ardından partisinin il başkanlığına geçen Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Filyos Projesi'nin bölgenin kalkınmasına vesile olacağını söyledi.

Şu anda binlerce işçinin orada çalıştığını belirten Eroğlu, "Göreceksiniz burası muhteşem bir imalat, üretim, ihracat üssü, istihdam merkezi olacak. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek mümkün. Eskiden bir toplu iğneyi dahi dışarıdan satın alıyorduk. Şimdi artık her şeyi biz yapıyoruz. Yaptık, yapıyoruz, yapacağız." dedi.

Hükümetin çok büyük gayret içerisinde olduğunu aktaran Eroğlu, "Dünyada belki birkaç yıl içerisinde muazzam bir dönüşüm, yeni bir düzen kurulacağını gösteriyor. Dolayısıyla bu safhada Türkiye her zamankinden güçlü olmak durumunda çünkü bu coğrafyada ayakta kalmak, güçlü olmaktan geçiyor. Başka yolu yok. Bunun için de sanayimizle ordumuzla siyaseten, istikrar açısından her bakımdan güçlü olmamız gerekir." diye konuştu.

Türkiye'nin artık istikrara kavuştuğunu anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah bu şanlı bayrağı ilelebet dalgalandıracağız. Bunun için çok çalışacağız. Gönül alacağız, herkesin gönlünü kazanacağız. Bir de şeffaf olacağız. Dolayısıyla bu şekilde çalışırsak inşallah her türlü müşkülatı çözmek mümkün olur. Biz kendi işimize bakalım. Doğru bildiğimiz istikamette, büyük hedeflere doğru yürüyelim. Vazifemiz bu. Hedef 2023, birinci hedef bu. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef bu. Önümüzdeki asır, Türkiye'nin asrı olacak. Bunu inanarak söylüyorum. İnşallah 2071 Malazgirt Zaferi'nin bininci yılında Allah'ın izniyle Türkiye dünyada çok daha lider bir ülke olacak. Önümüz açık."

Eroğlu, daha sonra Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile bir araya geldi.