Zonguldak haberi... ZONGULDAK - Alaplı'da palamut azlığı fiyatları yükseltti - Son Dakika
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Zonguldak haberi... ZONGULDAK - Alaplı'da palamut azlığı fiyatları yükseltti

12.10.2022 15:22

Gelen Zonguldak haberlerine göre Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, az miktarda avlanan palamudun fiyatı arttı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, az miktarda avlanan palamudun fiyatı arttı.

Balıkçı Fatih Yılmaz, AA muhabirine, palamut sezonunda artık son bir aya girildiğini, bunun fiyatlara da yansıdığını söyledi.

Vatandaşın bu yıl palamuda doyduğunu belirten Yılmaz, "Yavaş yavaş sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Bu saatten sonra fiyatlar yükselecektir. Vatandaşlarımıza tavsiyem önümüzdeki aylarda da yiyebilmek için dipfrizlerine balık koysunlar. Palamut göçünü tamamladı, artık ağlarımıza fazla balık takılmıyor." dedi.

Yılmaz, vatandaşlara bu sezon taze palamut satışı yapma imkanı bulduklarını belirterek, "Güzel bir sezon geçirdik. Büyük ve küçük tekneler, oltacılar güzel balık tuttu. Bundan sonra deniz kendini lüfere bırakacak. Çinekop, hamsi sezonu başlayacak. Ancak palamut sezonu kasım ayının ortasına kadar azalarak devam edecek. Bu sene çinekop da lüfer de bol olacak." diye konuştu.

Alaplı'da az miktarda avlanan palumudun tanesi 80 liraya kadar yükseldi.

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Kaynak: AA

Fatih Yılmaz, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak haberi... ZONGULDAK - Alaplı'da palamut azlığı fiyatları yükseltti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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