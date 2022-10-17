Zonguldak haber... Zonguldak'ta 60 yaşındaki kadın merdiven boşluğunda ölü bulundu - Son Dakika
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Zonguldak haber... Zonguldak'ta 60 yaşındaki kadın merdiven boşluğunda ölü bulundu

17.10.2022 15:30
Zonguldak haber... Zonguldak'ta 60 yaşındaki kadın merdiven boşluğunda ölü bulundu

Edinilen Zonguldak gelişmesine göre Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kadın, oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kadın, oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4. katında oturan Hanife Bayhan'ı (60) merdiven boşluğunda hareketsiz halde bulan komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

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Kaynak: AA

Karşıyaka, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak haber... Zonguldak'ta 60 yaşındaki kadın merdiven boşluğunda ölü bulundu - Son Dakika

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