Olay sonrası Ö.D'nin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, inceleme sonucu şüphelinin Samsun ve İstanbul 'da ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünün belirlendiği ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mevlit Kandili dolayısıyla Uzun Mehmet Camisi'nde düzenlenen program sırasında camiye ayakkabılarıyla giren Ö.D'nin cemaate hakaret ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak haber... Zonguldak'ta camide cemaate hakaretle suçlanan şüpheliye adli kontrol - Son Dakika

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