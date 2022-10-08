Zonguldak haber... Zonguldak'ta camide cemaate hakaretle suçlanan şüpheliye adli kontrol - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak haber... Zonguldak'ta camide cemaate hakaretle suçlanan şüpheliye adli kontrol

08.10.2022 18:17
Zonguldak haber... Zonguldak'ta camide cemaate hakaretle suçlanan şüpheliye adli kontrol

Zonguldak gelişmesine göre Zonguldak'ta camiye ayakkabılarıyla girerek cemaate hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadına, adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Zonguldak'ta camiye ayakkabılarıyla girerek cemaate hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadına, adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Mevlit Kandili dolayısıyla Uzun Mehmet Camisi'nde düzenlenen program sırasında camiye ayakkabılarıyla giren Ö.D'nin cemaate hakaret ettiği belirtildi.

Olay sonrası Ö.D'nin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, inceleme sonucu şüphelinin Samsun ve İstanbul'da ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünün belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta cami cemaatine hakaretler savuran kadın gözaltına alındı Zonguldak'ta cami cemaatine hakaretler savuran kadın gözaltına alındı Fas Kralı'ndan hükümlülere Mevlit Kandili affı Fas Kralı'ndan hükümlülere Mevlit Kandili affı Irak'ta Mevlit Kandili kutlamaları Irak'ta Mevlit Kandili kutlamaları
Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak haber... Zonguldak'ta camide cemaate hakaretle suçlanan şüpheliye adli kontrol - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:01 Akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor! 30 liraya dayanacak
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:29 İtalya'daki dev maçta Milan, Juventus'u yıktı
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
21:19 Ahmet Davutoğlu'nun Erzurum Tanıtım Günleri'ne alınmamasına Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den tepki geldi
21:04 ABD polisi aracında yemek yiyen genci silahla yaraladı
20:51 Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı...
20:38 Kırım'da yaşanan patlamanın ardından Rusya harekete geçti! Putin kararnameyi imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 23:27:06. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak haber... Zonguldak'ta camide cemaate hakaretle suçlanan şüpheliye adli kontrol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement