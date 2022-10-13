ZONGULDAK - Çöken istinat duvarı apartmana zarar verdi - Son Dakika
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ZONGULDAK - Çöken istinat duvarı apartmana zarar verdi

13.10.2022 16:40

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu apartmanın duvarında hasar oluştu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu apartmanın duvarında hasar oluştu.

Tepeköy Mahallesi Florya Sitesi'nin istinat duvarı bilinmeyen nedenle çökerek 10 dairenin bulunduğu 5 katlı apartmana devrildi.

Binanın duvarında hasar oluştu, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinleri tahliye edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Çöken istinat duvarının kaldırılması için bölgede çalışma yürütülüyor.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Tepeköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Çöken istinat duvarı apartmana zarar verdi - Son Dakika

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