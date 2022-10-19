Balıkçı gemisinin kaptanı Ferit Yıldız , gazetecilere, denizlerde palamut bolluğu yaşandığını belirterek, "Balıkçılar, halk gerçekten mutlu. 1 haftadır hava bozuktu. Havanın kalkmasıyla beraber balık kendini gösterdi. Güzel av oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK - Havaların düzelmesiyle bolca avlanan palamudun fiyatı 35 liraya düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.