Zonguldak'ta olumsuz hava şartlarının sona ermesiyle balıkçılar tarafından bol miktarda avlanan palamudun tanesi 35 liradan satışa sunuldu.
Batı Karadeniz'de balıkçılar, hava şartlarının normale dönmesiyle ağlarını denize bıraktı. Limana 10 bin kasa palamutla dönen balıkçılar, bereketli geçen av nedeniyle büyük sevinç yaşadı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle geçen hafta 45 ila 60 liradan satışa sunulan palamudun tane fiyatı, 35 liraya kadar düştü.
Limanda araçlara yüklenen palamutlar, Sinop, Ankara ve İstanbul'a da gönderildi.
Balıkçı gemisinin kaptanı Ferit Yıldız, gazetecilere, denizlerde palamut bolluğu yaşandığını belirterek, "Balıkçılar, halk gerçekten mutlu. 1 haftadır hava bozuktu. Havanın kalkmasıyla beraber balık kendini gösterdi. Güzel av oldu." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK - Havaların düzelmesiyle bolca avlanan palamudun fiyatı 35 liraya düştü - Son Dakika