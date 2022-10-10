ZONGULDAK - Kurallara uymayan 11 toplu taşıma aracı sürücüsüne para cezası - Son Dakika
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ZONGULDAK - Kurallara uymayan 11 toplu taşıma aracı sürücüsüne para cezası

10.10.2022 16:36

Zonguldak'ta polis ekiplerince yapılan denetimde kurallara uymayan 11 toplu taşıma aracı sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta polis ekiplerince yapılan denetimde kurallara uymayan 11 toplu taşıma aracı sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Liman Caddesi Gümrük Kavşağı Çocuk Şube Müdürlüğü binası karşısında toplu taşıma aracı şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 66 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde fazla kişi almasını hastaneye yolcu taşıdığını söyleyerek savunan dolmuş şoförü cezadan kurtulamadı. Ayakta seyahat ettiği için indirilen yolcuların ise ücretleri geri ödendi.

Denetimler sonucunda 7 sürücüye taşıma sınırı üzerinde yolcu almaktan, 2 sürücüye psikoteknik değerlendirme raporu olmadan ticari araç kullanmaktan, bir sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, bir sürücüye yetersiz sürücü belgesiyle araç kullanmaktan, bir araç sahibine ise yetersiz sürücü belgesine sahip sürücünün araç kullanmasına izin vermekten toplamda 9 milyar 284 lira idari ceza uygulandı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Kurallara uymayan 11 toplu taşıma aracı sürücüsüne para cezası - Son Dakika

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