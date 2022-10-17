Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Aksoy, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

İsmail Aksoy, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak haberi... Ereğli'de kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen muhtar öldü - Son Dakika

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