Zonguldak haberi... Ereğli'de kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen muhtar öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan muhtar hastanede hayatını kaybetti.
Çiğdemli Köyü Muhtarı İsmail Aksoy, kestane toplamak için ormanlık alana gitti.
Çıktığı ağaçta dengesini kaybederek yere düşen Aksoy, ağır yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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